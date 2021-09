Macron anuncia morte do chefe do Estado Islâmico na África

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quinta-feira (16), que o chefe do Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), Adnan Abu Walid al Sahraoui, foi morto pelas forças francesas. As informações são do portal G1 Nacional.

Ele era considerado o responsável pela maioria dos ataques no Mali, no Níger e em Burkina Faso. "Trata-se de um novo grande sucesso no combate aos grupos terroristas no Sahel", disse o presidente francês.

O terrorista fez parte da Frente Polisário no Saara e da Al-Qaeda do Magrebe Islâmico. Em 2015, ele fundou o EIGS, e era tido pelo governo francês como o “inimigo prioritário” na região de Sahel.

Segundo a RFI (Rádio França Internacional), o terrorista foi morto no mês passado, no vilarejo de Menaka, no Mali, na fronteira com o Níger, durante uma operação militar francesa.

Ataques no Sahel

O Sahel é uma região da África que corta o continente de leste a oeste, entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul.

Dois grupos terroristas atuam na área: o Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS) e o Grupo de Apoio ao Islã e os Muçulmanos, vinculado à Al-Qaeda.

Sahraoui ordenou, em 9 de agosto de 2020 no Níger, a execução de seis trabalhadores humanitários franceses e do guia e do motorista nigerianos que os acompanhavam.

Entre junho e julho deste ano, o exército francês matou e capturou diversos dirigentes do EIGS.