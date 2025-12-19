Líderes da UE aprovam empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia

Líderes da União Europeia (UE) concordaram nesta sexta-feira em conceder um empréstimo sem juros de 90 bilhões de euros à Ucrânia para cobrir necessidades militares e orçamentárias em 2026 e 2027, segundo o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa.

Sem consenso sobre o uso direto de ativos russos congelados, a UE decidiu captar os recursos no mercado de capitais, com garantia do orçamento de sete anos do bloco.

Autoridades como o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, classificaram o acordo como um avanço decisivo para manter a Ucrânia financeiramente estável, enquanto a UE mantém bloqueados cerca de 210 bilhões de euros em ativos russos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.