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Líder supremo do Irã ameaça dar 'lição inesquecível' aos EUA

Khamenei também acusou os EUA de violaren o acordo e afirmou que assinatura do presidente Donald Trump "não vale nada"

AFP

18 de julho de 2026 às 14:59

Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei ( Foto: Divulgação / Gabinete do Líder Supremo do Irã )

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ameaçou, neste sábado (18), infligir uma "lição inesquecível" aos Estados Unidos após a retomada dos ataques contra o Irã, que, segundo ele, demonstram que a assinatura de Donald Trump "não vale nada".

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"Agora que o inimigo americano busca incitar à guerra (...), deve saber que a querida nação iraniana e a frente da resistência têm lições inesquecíveis a lhe oferecer", afirmou o aiatolá em uma mensagem escrita citada pela televisão estatal.

"A violação repetida" do protocolo de acordo assinado entre ambos os países em 17 de junho para silenciar as armas "demonstrou mais uma vez a todos que a assinatura do presidente americano não vale nada", acrescentou.