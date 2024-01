Líder da oposição da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço; vídeo

Um homem fingindo ser apoiador esfaqueou o líder da oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, no pescoço, na manhã de terça-feira (2), no horário local (noite de segunda-feira (1º) no Brasil). Jae-myung visitava obras de um novo aeroporto na cidade portuária de Busan, quando o agressor se aproximou afirmando que queria um autógrafo e atacou o político.

A vítima foi socorrida consciente e encaminhada para um hospital da região e, depois, transferida para outro hospital em Seul, capital do país. Segundo o boletim médico, ele não corre risco de vida.

Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol condenou o ataque contra Lee e pediu celeridade nas investigações. O agressor foi detido.

Lee Jae-myung é líder do Partido Democrata e ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais da Coreia do Sul, em 2022, atrás apenas de Yoon Suk-yeol. Na disputa acirrada, a diferença de votos entre os candidatos foi de menos de um ponto percentual.