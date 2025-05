Reino Unido impõe 'maior pacote' de sanções contra frota fantasma russa para pressionar Putin

O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira, 9, o "maior pacote de sanções da história" contra a chamada "frota fantasma" russa, aumentando a pressão sobre o regime de Vladimir Putin. "A frota fantasma degradada e perigosa transporta petróleo russo, financiando a guerra ilegal do Kremlin na Ucrânia", afirmou o governo britânico. O novo pacote atinge até 100 petroleiros responsáveis por movimentar mais de US$ 24 bilhões em carga desde 2024, fazendo do Reino Unido o país que mais impôs sanções às embarcações dessa frota, conforme o comunicado.

"Cada passo que damos para aumentar a pressão sobre a Rússia e alcançar uma paz justa na Ucrânia é mais um em direção à segurança e prosperidade no Reino Unido", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele acrescentou que a ameaça russa "não pode ser subestimada", ressaltando os esforços para "destruir a operação da frota fantasma" e proteger infraestruturas submarinas essenciais, como cabos de comunicação e dutos de energia.

Além das sanções, o Reino Unido reforçará sua parceria com a Ucrânia, oferecendo treinamento militar e combatendo a desinformação. Também, Reino Unido e Noruega assinarão um acordo espacial para rastrear satélites e detritos, protegendo infraestruturas críticas.

As sanções são impostas em um momento de queda nas receitas russas com petróleo, que diminuíram um terço desde 2022, segundo o governo britânico. "Putin se agarra à frota fantasma, mas as sanções estão esvaziando seu fundo de riqueza", afirmou o texto.