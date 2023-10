Embaixador da Coreia do Sul canta 'Cheia de Manias' com Luiz Carlos, do Raça Negra

O embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, viralizou depois de cantar a música “Cheia de Manias”, do Raça Negra, na noite da última sexta-feira (27), ao lado de Luiz Carlos, vocalista do grupo. A apresentação aconteceu no evento que celebra os 60 anos da imigração coreana no Brasil, realizado em São Paulo.

Além desta canção, o diplomata performou os sucessos “Deus me Livre” e “É Tarde Demais” na companhia de Luiz. Os dois chegaram até a fazer coreografia no palco.

Lim Ki-mo já era conhecido por soltar a voz com clássicos da música brasileira. No ano passado, ele cantou “Evidências”, da dupla e Chitãozinho & Xororó, durante a transmissão do jogo entre as seleções brasileira e sul-coreana, durante a Copa do Mundo.

Depois de arrancar aplausos dos convidados junto de Lim Ki-mo, Luiz Carlos presenteou o embaixador com um chapéu de comandante de navio, em alusão ao “Navio Cheia de Manias”, que ocorrerá no próximo mês em alto-mar e celebrará os 40 anos do Raça Negra.

Luiz Carlos agradeceu toda diversão pelo perfil do Raça Negra. “Que convite maravilhoso! Fui prestigiar os 60 anos da Embaixada da República da Coreia do Sul e me senti honrado”, disse ele no Instagram. O músico ainda brincou que “os memes foram atualizados, com sucesso”.