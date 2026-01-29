Capa Jornal Amazônia
Líder alemão elogia a Europa como uma 'alternativa ao imperialismo e à autocracia'

Estadão Conteúdo

O chanceler alemão Friedrich Merz elogiou a União Europeia (UE) nesta quinta-feira, 29, como uma "alternativa ao imperialismo e à autocracia", que pode formar acordos com parceiros que compartilham os mesmos ideais em um mundo de crescente rivalidade entre as grandes potências.

Merz destacou o valor contínuo de uma Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na qual a Europa intensificará os seus esforços de defesa e afirmou que procurará sempre cooperar com os Estados Unidos - mas não como um país "subordinado". Ele também se juntou a outros líderes europeus na contestação da afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Merz discursou ao parlamento alemão sobre política externa uma semana após Trump ter retirado uma ameaça de novas tarifas contra a Alemanha e outros sete países europeus para pressionar pelo controle dos EUA sobre a Groenlândia.

"Estamos vendo cada vez mais claramente nas últimas semanas que um mundo de grandes potências está começando a se formar", disse Merz. "Um vento áspero está soprando neste mundo, e sentiremos isso por um futuro previsível."

Mas isso também abre oportunidades para a Europa, disse ele, já que democracias com mercados abertos e em crescimento "buscam o que temos a oferecer, ou seja, parcerias na base do respeito mútuo, confiança e confiabilidade".

"Não devemos subestimar quão atraente este modelo europeu pode ser para novos parceiros e novas alianças", disse Merz aos legisladores. "Também somos uma alternativa normativa ao imperialismo e à autocracia no mundo."

Ele enfatizou o valor da unidade na União Europeia, por vezes dividida por 27 nações, afirmando que o bloco demonstrou na semana passada que podia agir rapidamente. "Concordamos que não nos deixaríamos intimidar novamente por ameaças de tarifas", disse ele.

Mas ele disse que a Europa também precisa "aprender a linguagem da política de poder" para se afirmar em um mundo em mudança, por exemplo, assumindo maior responsabilidade por sua segurança, buscando maior "independência tecnológica" e impulsionando seu crescimento econômico.

Merz é um forte defensor da União Europeia fazer mais acordos comerciais, incluindo um com o bloco do Mercosul da América do Sul e outro fechado esta semana com a Índia.

Enquanto busca novas alianças, "também está claro para nós e para mim que não devemos pôr em risco descuidadamente as alianças existentes", disse Merz, acrescentando que "a confiança transatlântica é um valor em si mesmo até hoje".

Ele disse que os europeus querem preservar a Otan e torná-la mais forte, e "sempre estenderemos a mão da cooperação para os Estados Unidos da América."

"Ao mesmo tempo, a base deste princípio orientador permanece... como democracias, somos parceiros e aliados e não subordinados", ele acrescentou.

Merz observou que 59 soldados alemães morreram no Afeganistão durante o quase 20 anos de implantação no Afeganistão, e bem mais de 100 foram feridos.

Merz disse que "não permitiremos que esta implantação, que também realizamos no interesse de nosso aliado, os Estados Unidos da América, seja depreciada e menosprezada hoje." (Com informações da Associated Press)

