Peru: manifestantes saem às ruas contra o governo e por justiça para mortos em protestos

Estadão Conteúdo

Centenas de peruanos saíram às ruas de Lima na quarta-feira, 28, para protestar contra o governo do presidente interino José Jerí e pela demora no acesso à Justiça para os familiares dos cerca de 50 mortos durante as manifestações de 2022 e 2023 no país.

A crise política no Peru se aprofundou nas últimas semanas, após a divulgação de gravações de reuniões de Jerí com empresários chineses suspeitos de corrupção. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

