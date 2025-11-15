Capa Jornal Amazônia
Mundo

Líbano apresentará queixa contra Israel na ONU por muro dentro de seu território

Estadão Conteúdo

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, pediu neste sábado, 15, ao ministro das Relações Exteriores do país, Youssef Rajji, para trabalhar na apresentação de uma queixa contra Israel por construir um muro dentro do território libanês. Um comunicado divulgado pelo gabinete do presidente disse que Aoun pediu ao ministro para incluir na queixa uma declaração emitida pela força de paz das Nações Unidas, conhecida como Unifil, que está implantada ao longo da fronteira com Israel.

Na sexta-feira, a Unifil disse em um comunicado que o exército israelense ergueu um muro a sudoeste da vila libanesa de Yaroun, cruzando a linha de fronteira e tornando mais de 4.000 m² de território libanês "inacessíveis ao povo libanês". A Unifil informou que comunicou suas descobertas ao exército israelense e solicitou que removam o muro.

A construção do muro viola a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a guerra de 14 meses entre Israel e Hezbollah com um cessar-fogo mediado pelos EUA em novembro do ano passado. A Unifil acrescentou que o muro viola "a soberania e a integridade territorial do Líbano".

O exército israelense disse que o muro, cuja construção começou em 2022, faz parte de um plano mais amplo de reforços da barreira física ao longo da fronteira norte. Israel enfatizou que o muro não cruza a Linha Azul, a fronteira com o Líbano delineada pela ONU monitorada e patrulhada pela Unifil.

A guerra entre Israel e Hezbollah começou quando o Hezbollah começou a disparar foguetes através da fronteira em 8 de outubro de 2023, um dia após uma incursão mortal liderada pelo Hamas no sul de Israel ter desencadeado a guerra em Gaza. Israel respondeu com bombardeios e ataques aéreos no Líbano, e os dois lados ficaram presos em um conflito crescente que se tornou uma guerra total no final de setembro de 2024. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

