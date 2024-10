'Leonardo DiCaprio' é recrutado e vai lutar na guerra entre Rússia e Ucrânia; entenda!

Leonardo DiCaprio irá servir na Guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, calma, caros leitores, não é o ator de Hollywood e sim um "sósia" seu.

O programador russo Roman Burtzev ficou famoso em 2016 após uma foto em um site de namoro. Não faltaram apelidos para Roman, que chegou a ser chamado de "a versão gorda e russa de Leonardo DiCaprio", já que a semelhança com o ator americano é visível.

(Imagem: Reprodução/ Instagram @roman_sdicaprio)

O "DiCaprio" russo, acabou sendo recrutado para a guerra por um motivo ligado exatamente ao seu corpo. Segundo o portal Extra, ele teria ganho muitos quilos e não estava trabalhando. Por isso, acabou sendo "convocado" para o confronto.

QUEM É?

Devido ao sucesso nas redes sociais e a grande semelhança, ainda em 2016, algumas agências de modelos disputaram Roman Burtze quando ele ainda tinha 33 anos - enquanto o astro de Hollywood tinha 41 anos -, porque precisavam de um sósia do verdadeiro DiCaprio. O russo era quase 45 quilos mais pesado do que o ganhador do Oscar.

Como Burtzev estava ganhando um bom dinheiro por sua semelhança com o astro de "O Regresso", ele acabou abandonando sua carreira como programador e dedicou-se a imitar o ator em tempo integral.

(Imagem: Reprodução/ Instagram @roman_sdicaprio)

Com a Pandemia da Covid-19, em 2020, os trabalhos das agências diminuíram, então o sonho acabou para Roman, já que a demanda por sua aparência semelhante a de Leo caiu drasticamente. Assim como outras celebridades virais, Burtzev abandonou a sua carreira como modelo.

(Imagem: Reprodução/ Instagram @roman_sdicaprio)

Por conta da falta de trabalhos como sósia de Leonardo DiCaprio, Roman teve que voltar para casa de seus pais, porque ficou sem dinheiro, então passando a morar com eles num pequeno apartamento em Moscou, segundo entrevista ao "Daily Mirror".

Nesta situação, ele acabou ganhando mais peso, o que fez perder a semelhança com o ator. Tentou se manter em alguns empregos, mas acabou sendo convocado para lutar na guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

(*Matéria de Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)