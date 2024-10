Vídeo: Briga em ônibus do BRT termina com gás de pimenta e passageiros passando mal

Uma briga entre passageiros ocorrida dentro de um dos ônibus do sistema BRT de Belém, na tarde desta quarta-feira (23), terminou com o uso de spray de pimenta, causando pânico e forçando a evacuação do veículo. O incidente, registrado em vídeo que circulou nas redes sociais, ocorreu na avenida Augusto Montenegro. Além da confusão, o uso do gás somado ao forte calor registrado hoje, e deixou vários passageiros com mal-estar, incluindo uma mulher que precisou ser amparada.

ASSISTA:

VEJA MAIS

O vídeo foi amplamente compartilhado, gerando curiosidade entre os internautas, que se questionavam sobre o que teria provocado do toda a confusão. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), após perceber que muitos passageiros estavam passando mal após o gás de pimenta se espalhar dentro do coletivo, o motorista parou o ônibus próximo à estação do Parque Shopping e abriu as portas para a descida imediata de todos.

O gás provocou irritação nos olhos e dificuldade de respirar entre muitos passageiros. O vídeo mostra o momento em que várias pessoas saem apressadamente do veículo, algumas com sintomas de mal-estar, enquanto uma mulher, visivelmente debilitada, recebe ajuda para se sentar ao lado da via, com fluxo de trânsito intenso na ocasião.

O calor intenso tornou a situação ainda mais desconfortável para os usuários. Apesar do tumulto, até o momento, nenhuma denúncia formal foi registrada junto à Semob ou à Polícia Civil.

A Semob informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do incidente apenas pelo vídeo compartilhado nas redes sociais e que não foi acionada diretamente. A empresa responsável pela linha troncal confirmou a briga e o uso de spray de pimenta por um dos ocupantes do veículo durante a confusão. A autarquia orienta os passageiros a formalizarem suas queixas pelos canais de atendimento disponíveis, como o site belem.pa.gov.br, o e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br ou WhatsApp da Ouvidoria (91 98415-4587).

A Polícia Civil foi contatada pela reportagem para verificar se houve algum registro da ocorrência e permanece no aguardo de um retorno para atualização da matéria.