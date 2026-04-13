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Katy Perry se pronuncia após Ruby Rose a acusar de assédio sexual

O episódio teria ocorrido há 20 anos enquanto as duas estavam em uma boate, na Austrália

Victoria Rodrigues
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O assédio teria ocorrido dentro de uma boate, na Austrália. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nos últimos dias, a atriz Ruby Rosy acusou a cantora Katy Perry de assédio sexual devido a um suposto episódio que teria acontecido há 20 anos, em uma boate de Melbourne, na Austrália. A declaração da atriz foi feita no último domingo (12), por meio de algumas publicações que ela realizou no Threads, uma plataforma social vinculada ao Instagram. Em nota, a equipe da artista negou as acusações nesta segunda-feira (13).

Segundo Ruby Rose, o caso teria ocorrido quando ela estava tentando evitar contato visual com a cantora e, de repente, Katy teria se aproximado e esfregado a vagina no rosto da atriz. “Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?”, escreveu Rose no Threads antes de expor toda a situação que, de acordo com ela, possui provas e testemunhas.

“As alegações que Ruby Rose está divulgando nas redes sociais sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, são mentiras perigosas e irresponsáveis. A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos mencionados", escreveu a equipe de Kay Perry à revista Rolling Stone.

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Segundo ela, o relato foi inicialmente apresentado como uma situação "engraçada", o que hoje interpreta como uma forma de lidar com o trauma.

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Leia o relato de Ruby Rose na íntegra:

"Por anos, estive ferida demais e com medo de tomar as medidas apropriadas porque sei que o sistema raramente funciona.

Em vez disso, eu fui atacada nas redes sociais a todas as horas da noite, acordada por flashbacks de TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), insistindo que 'vou derrubar as pessoas', mas sem dizer quem ou por quê. Isso alimentou ainda mais os rumores de instabilidade e falta de profissionalismo.

Eu precisava me proteger. Como não tenho uma família ou uma grande rede de apoio. Mas sei que não estou ajudando a mim mesma ou a outros sobreviventes ao continuar com essa técnica de sobrevivência.

Hoje, entrarei em uma delegacia de polícia para ver se alguma das minhas experiências pode ser investigada. Imagino que já tenham passado do prazo de prescrição, mas esse é mais um motivo para tentar.

Tenho uma lista longa, provavelmente isso exigirá mais de mim do que estou preparada, mas voltarei aqui para atualizar os outros sobre o processo assim que estiver pronta".

Início das investigações

Logo após descrever o suposto episódio de assédio sexual, a atriz Ruby Rose disse ainda que procurou a polícia para avaliar um possível início de investigação contra Katy Perry, porque o episódio de 20 anos atrás teria lhe causado impactos emocionais que ela guarda até hoje. “Ela não vai me processar porque aconteceu, eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas”, finalizou Ruby Rose. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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