Katy Perry curte Coachella ao lado de Justin Trudeau

A cantora Katy Perry publicou em suas redes, neste domingo, 12, fotos e vídeos curtindo shows do festival Coachella, na Califórnia, ao lado do namorado e ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

No carrossel de fotos e vídeos que publicou no Instagram, Katy aparece andando de mãos dadas com Trudeau, sentada ao lado do político comendo fast food e em um vídeo no qual curtem as apresentações abraçados.

Um dos shows vistos pelo casal foi o do cantor Justin Bieber. Durante a apresentação, no momento em que Justin Bieber selecionou vídeos de suas músicas antigas no YouTube, Katy fez uma brincadeira e agradeceu pelo astro ter uma conta premium na plataforma: "Não quero ver anúncios", brincou.

No sábado, além de Bieber, passaram pelos palcos do festival The Strokes, Giveon, David Guetta, entre outras atrações.

A cantora pop brasileira Luísa Sonza também se apresentou no sábado no festival.

Katy Perry e Justin Trudeau assumiram o namoro publicamente no fim do ano passado na passagem da cantora pelo Japão durante a turnê "The Lifetimes Tour". Na ocasião, Katy postou fotos ao lado do político em seu Instagram.

Antes disso, o casal já vinha sendo flagrado junto desde meados de julho do ano passado.