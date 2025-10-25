Capa Jornal Amazônia
Mundo

Kamala Harris diz que pode concorrer de novo à presidência dos EUA

Estadão Conteúdo

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, não descarta outra candidatura à Casa Branca. Ela foi derrotada pelo atual presidente, Donald Trump, nas eleições para o cargo em 2024.

Em uma entrevista à BBC veiculada neste sábado, 25, Harris disse que espera que uma mulher seja presidente nos próximos anos, e que "possivelmente" poderia ser ela. "Eu não terminei", disse.

A ex-vice-presidente afirmou que ainda não decidiu se vai se lançar em 2028, mas descartou a sugestão de que poderia enfrentar grandes dificuldades. "Vivi toda a minha carreira uma vida de serviço (público) e isso está no meu sangue. E há muitas maneiras de servir", disse ela.

Em uma entrevista à Associated Press na semana passada, Harris, de 60 anos, deixou claro que concorrer novamente em 2028 é uma possibilidade. Ela disse que se vê como uma líder do Partido Democrata ao se opor a Trump e se preparar para as eleições legislativas de meio de mandato em 2026.

Enquanto isso, a disputa política entre os democratas para a eleição presidencial de 2028 parece estar se desenrolando ainda mais cedo do que o habitual.

Vários candidatos em potencial já estão se movimentando para se aproximar dos eleitores em Estados-chave, incluindo os governadores da Califórnia, Gavin Newsom, e de Kentucky, Ady Beshear, que está em seu último mandato, e o deputado pela Califórnia, Ro Khanna. Mais de 30 democratas de destaque podem, eventualmente, entrar nas primárias.

