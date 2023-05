Jovens usam jeito inusitado para não serem multadas por peso da mala; entenda

Duas amigas australianas decidiram vestir 6kg de roupas para não serem multadas pelo excesso de peso da mala. O incidente ocorreu quando as amigas Adriana Ocampo e Emily Altamura, ambas de 19 anos, estavam viajando de Melbourne para Adelaide, na Austrália, pela companhia aérea Jetstar, no dia 20 de março. Ao perceber que sua bagagem de mão ultrapassava o limite máximo de 7 kg, Adriana tomou uma decisão arriscada.

De acordo com o jornal britânico Mirror, Adriana empilhou 15 peças de roupas, incluindo camisetas, jaquetas, macacões e calças, na tentativa de aliviar o peso de sua mala, que originalmente pesava 12,5 kg. Ela esperava que a equipe da companhia aérea não tivesse tempo para verificar o peso de sua bagagem.

No entanto, quando Adriana notou que os funcionários estavam pesando as malas no balcão, ela e Emily começaram a se vestir com várias camadas de roupas, incluindo calças largas e até mesmo carregando dispositivos eletrônicos consigo, na esperança de evitar taxas extras. Infelizmente, a estratégia não teve sucesso.

Embora Adriana tenha vestido quase 6 kg de roupas, sua mala ainda excedia o limite em 1 kg, levando-as a pagar a multa de US$ 65 cada (aproximadamente R$ 320 na cotação atual). Apesar do constrangimento, as duas conseguiram remover o excesso de roupas e embarcar no voo.

Um porta-voz da Jetstar Airways comentou sobre o incidente, destacando a importância de seguir as políticas de bagagem para garantir um sistema justo para todos os passageiros. A situação inusitada certamente gerou risos e chamou a atenção dos demais passageiros que aguardavam na fila, porém, serviu como um lembrete de que há limites a serem respeitados ao viajar de avião.