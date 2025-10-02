Jovem viraliza após visitar igreja de patos: 'Agora minha religião é Patólica'

A Influenciadora conhecida como Joana Vai de Viagem postou, no domingo (28), um vídeo sobre uma viagem a Madri, na Espanha, onde visitou a igreja "Patólica" (da "religião dos patos"). A jovem ficou perplexa com tudo o que envolvia, mas também encantada com a experiência e compartilhou nas redes sociais o passeio.

Joana reforça que foi uma das experiências mais surreais e também uma das mais divertidas. "Na igreja há a parte da missa e ainda um santuário. A diferença é que tudo são patos", complementando que é uma ideia "original", ressalta a criadora de conteúdo.

A repercussão da publicação gerou comentários com ironia e sarcasmo nas redes. "Aqui eu sou Gatólico. Vamos querer confraternizar com os Patólicos. 👏👏👏", disse um internauta. Outro comentou: "E eu que era ateia... ahahaha já não sou 🤣🤣". Um terceiro afirmou: "Agora sim tenho uma religião! Sou Patólica."

O que é a igreja 'Patólica'?

A Igreja Patólica em Madrid, também carinhosamente chamada de "El Paticano", é um projeto artístico, humorístico e social irreverente, criado pelo comediante e artista circense italiano Leo Bassi, em 2012. Localizada no bairro de Lavapiés, na capital espanhola, ela se estabeleceu como uma igreja ateísta que adota o pato de borracha como seu símbolo central de adoração. Longe de ser um local religioso tradicional, seu propósito é satirizar as grandes instituições de fé, promovendo a alegria, o pensamento livre e o bom humor como valores fundamentais.

A experiência na Igreja Patólica é marcada pelas "missas" dominicais, onde Leo Bassi, atuando como o "Papa Patólico", conduz cerimônias que misturam stand-up comedy, crítica social e reflexões sobre a vida. O templo é decorado com centenas de patinhos de borracha e ícones que parodiam a iconografia religiosa. Além das missas, o Paticano realiza casamentos e batizados informais (sem validade legal), guiados por seus Dez Mandamentos Patólicos, que incluem preceitos como "Amarás o bom Humor sobre todas as coisas" e "Não te tomarás a sério a ti mesmo".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)