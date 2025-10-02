Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Jovem viraliza após visitar igreja de patos: 'Agora minha religião é Patólica'

A jovem participou de uma missa e um casamento da "religião dos patos"

Jennifer Feitosa
fonte

A capela é coberta por decorações que imitam a iconografia religiosa tradicional, mas com centenas de patinhos de borracha (Instagram @joanavaideviagem)

A Influenciadora conhecida como Joana Vai de Viagem postou, no domingo (28), um vídeo sobre uma viagem a Madri, na Espanha, onde visitou a igreja "Patólica" (da "religião dos patos"). A jovem ficou perplexa com tudo o que envolvia, mas também encantada com a experiência e compartilhou nas redes sociais o passeio.

Joana reforça que foi uma das experiências mais surreais e também uma das mais divertidas. "Na igreja há a parte da missa e ainda um santuário. A diferença é que tudo são patos", complementando que é uma ideia "original", ressalta a criadora de conteúdo.

VEJA MAIS

image Como aliviar o estresse? Confira 6 dicas práticas e comprovadas
Excesso de estresse pode afetar o humor, a saúde física e até os relacionamentos. Especialistas apontam formas simples de equilibrar a rotina e retomar o bem-estar

image VÍDEO: Corredora de Belém é derrubada por cachorro ao se aproximar da linha de chegada e viraliza
A médica e corredora Bea Lassance, que foi surpreendida pelo cãozinho, compartilhou o episódio com bom humor

image VÍDEO: Pabllo Vittar se joga de palco, público não a segura e artista cai no chão
A cantora pop levou o incidente com bom humor e retornou ao palco com a ajuda de seguranças

A repercussão da publicação gerou comentários com ironia e sarcasmo nas redes. "Aqui eu sou Gatólico. Vamos querer confraternizar com os Patólicos. 👏👏👏", disse um internauta. Outro comentou: "E eu que era ateia... ahahaha já não sou 🤣🤣". Um terceiro afirmou: "Agora sim tenho uma religião! Sou Patólica."

O que é a igreja 'Patólica'?

A Igreja Patólica em Madrid, também carinhosamente chamada de "El Paticano", é um projeto artístico, humorístico e social irreverente, criado pelo comediante e artista circense italiano Leo Bassi, em 2012. Localizada no bairro de Lavapiés, na capital espanhola, ela se estabeleceu como uma igreja ateísta que adota o pato de borracha como seu símbolo central de adoração. Longe de ser um local religioso tradicional, seu propósito é satirizar as grandes instituições de fé, promovendo a alegria, o pensamento livre e o bom humor como valores fundamentais.

A experiência na Igreja Patólica é marcada pelas "missas" dominicais, onde Leo Bassi, atuando como o "Papa Patólico", conduz cerimônias que misturam stand-up comedy, crítica social e reflexões sobre a vida. O templo é decorado com centenas de patinhos de borracha e ícones que parodiam a iconografia religiosa. Além das missas, o Paticano realiza casamentos e batizados informais (sem validade legal), guiados por seus Dez Mandamentos Patólicos, que incluem preceitos como "Amarás o bom Humor sobre todas as coisas" e "Não te tomarás a sério a ti mesmo".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

igreja patólica

viralizou na internet

humor

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Nepal escolhe menina de dois anos como nova deusa viva, venerada em duas religiões

02.10.25 11h23

Trump planeja reunião com Vought para discutir possível corte de agências

02.10.25 11h23

mundo

Ataque a sinagoga em Manchester durante feriado judaico deixa quatro feridos

A polícia informou que atirou contra o suspeito, mas não revelou se ele sobreviveu

02.10.25 8h08

Ativistas dizem que marinha de Israel interceptou flotilha de ajuda para a região de Gaza

01.10.25 20h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda