Como aliviar o estresse? Confira 6 dicas práticas e comprovadas
Excesso de estresse pode afetar o humor, a saúde física e até os relacionamentos. Especialistas apontam formas simples de equilibrar a rotina e retomar o bem-estar
O fim das férias e o retorno à rotina acelerada podem trazer uma sensação de esgotamento para muitas pessoas. O estresse, embora natural e até benéfico em pequenas doses, pode se tornar um problema sério se não for bem administrado.
Responsável por nos manter alertas e prontos para lidar com desafios, o hormônio cortisol, popularmente conhecido como “hormônio do estresse”, não é o vilão — mas precisa estar sob controle. Quando em excesso, ele pode causar impactos negativos na saúde física e emocional.
Pensando nisso, reunimos seis dicas simples e cientificamente comprovadas para ajudar você a gerenciar melhor o estresse no dia a dia.
1. Não se estresse por estar estressado
Pode parecer contraditório, mas se preocupar demais com o estresse pode piorar a situação. Estudos mostram que o medo constante dos efeitos do estresse contribui para o aumento da ansiedade.
Lembre-se: sentir-se estressado é normal e, na maioria das vezes, é temporário. Aceitar esse sentimento com naturalidade é o primeiro passo para reduzir sua intensidade.
2. Mexa o corpo
A prática de atividade física é uma das formas mais eficazes de combater o estresse. O exercício imita os efeitos físicos do estresse (como aumento da frequência cardíaca e da respiração), ajudando o corpo a se adaptar melhor às situações de pressão.
E não precisa ser nada complexo: uma caminhada, uma dança ou qualquer movimento já faz diferença.
3. Priorize o sono
Dormir bem é essencial para o equilíbrio emocional. Tente manter uma rotina regular de sono, indo para a cama e acordando em horários semelhantes todos os dias.
Se estiver enfrentando noites difíceis, não se desespere: o corpo é resiliente e pode se ajustar com o tempo.
4. Cuide de você
Reserve tempo para si mesmo. Isso inclui alimentação balanceada, com alimentos naturais e nutritivos, e momentos de autocuidado. Encontre pausas ao longo da semana para fazer algo que lhe dê prazer — seja ler, cozinhar ou simplesmente ficar em silêncio.
Além disso, pequenas práticas de organização, como preparar refeições com antecedência, podem evitar o estresse no fim do dia.
5. Fale sobre o que sente
Guardar tudo para si pode ser prejudicial. Conversar com alguém de confiança ajuda a colocar os pensamentos em ordem e reduz o peso emocional. Mesmo que a pessoa não possa resolver seu problema, verbalizar suas preocupações já pode aliviar a carga mental.
6. Pratique atenção plena
A chamada "atenção plena" (ou mindfulness) não significa apenas meditação. Trata-se de viver o momento presente com intenção, seja em uma refeição, ao caminhar ou ao planejar a semana. Essa consciência reduz a ansiedade e melhora o foco.
Comece com pequenos momentos e vá incorporando esse hábito ao seu cotidiano.
