Como aliviar o estresse? Confira 6 dicas práticas e comprovadas

O fim das férias e o retorno à rotina acelerada podem trazer uma sensação de esgotamento para muitas pessoas. O estresse, embora natural e até benéfico em pequenas doses, pode se tornar um problema sério se não for bem administrado.

Responsável por nos manter alertas e prontos para lidar com desafios, o hormônio cortisol, popularmente conhecido como “hormônio do estresse”, não é o vilão — mas precisa estar sob controle. Quando em excesso, ele pode causar impactos negativos na saúde física e emocional.

Pensando nisso, reunimos seis dicas simples e cientificamente comprovadas para ajudar você a gerenciar melhor o estresse no dia a dia.

1. Não se estresse por estar estressado

Pode parecer contraditório, mas se preocupar demais com o estresse pode piorar a situação. Estudos mostram que o medo constante dos efeitos do estresse contribui para o aumento da ansiedade.

Lembre-se: sentir-se estressado é normal e, na maioria das vezes, é temporário. Aceitar esse sentimento com naturalidade é o primeiro passo para reduzir sua intensidade.

2. Mexa o corpo

A prática de atividade física é uma das formas mais eficazes de combater o estresse. O exercício imita os efeitos físicos do estresse (como aumento da frequência cardíaca e da respiração), ajudando o corpo a se adaptar melhor às situações de pressão.

E não precisa ser nada complexo: uma caminhada, uma dança ou qualquer movimento já faz diferença.

3. Priorize o sono

Dormir bem é essencial para o equilíbrio emocional. Tente manter uma rotina regular de sono, indo para a cama e acordando em horários semelhantes todos os dias.

Se estiver enfrentando noites difíceis, não se desespere: o corpo é resiliente e pode se ajustar com o tempo.

Um sono regulado ajuda a minimizar o estresse do dia a dia. (Foto: Freepik)

4. Cuide de você

Reserve tempo para si mesmo. Isso inclui alimentação balanceada, com alimentos naturais e nutritivos, e momentos de autocuidado. Encontre pausas ao longo da semana para fazer algo que lhe dê prazer — seja ler, cozinhar ou simplesmente ficar em silêncio.

Além disso, pequenas práticas de organização, como preparar refeições com antecedência, podem evitar o estresse no fim do dia.

5. Fale sobre o que sente

Guardar tudo para si pode ser prejudicial. Conversar com alguém de confiança ajuda a colocar os pensamentos em ordem e reduz o peso emocional. Mesmo que a pessoa não possa resolver seu problema, verbalizar suas preocupações já pode aliviar a carga mental.

6. Pratique atenção plena

A chamada "atenção plena" (ou mindfulness) não significa apenas meditação. Trata-se de viver o momento presente com intenção, seja em uma refeição, ao caminhar ou ao planejar a semana. Essa consciência reduz a ansiedade e melhora o foco.

Comece com pequenos momentos e vá incorporando esse hábito ao seu cotidiano.