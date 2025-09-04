Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Almas gêmeas até no estresse? Casais tendem a dividir transtornos psiquiátricos, diz pesquisa

Pesquisa com mais de 14 milhões de pessoas aponta que parceiros têm maior chance de desenvolver ou já ter o mesmo transtorno mental

Hannah Franco
fonte

Estudo revela: cônjuges têm mais chance de ter o mesmo transtorno psiquiátrico. (Freepik)

Uma pesquisa de larga escala revelou um dado curioso e, ao mesmo tempo, preocupante: casais tendem a compartilhar transtornos psiquiátricos. O estudo, publicado na revista científica Nature Human Behavior, analisou informações de mais de 14,8 milhões de pessoas em três países (Taiwan, Dinamarca e Suécia) e concluiu que, quando um dos cônjuges é diagnosticado com algum transtorno mental, o outro também tem uma probabilidade significativamente maior de apresentar a mesma ou outra condição psiquiátrica.

Os dados abrangem nove transtornos diferentes, incluindo depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, TDAH, TOC, anorexia e transtornos por uso de substâncias. A pesquisa aponta para uma tendência que se repete independentemente da cultura, país ou geração, segundo os autores.

VEJA MAIS

image Grande diferença de idade entre casal pode aumentar as chances de separação, afirma estudo
De acordo com a pesquisa, as chances de separação podem estar ligadas diretamente à diferença de idade dos envolvidos

image IA começa a identificar emoções de animais por meio de sons, diz estudo
Tecnologia consegue classificar vocalizações de porcos, cavalos e vacas como sinais positivos ou negativos

“O principal resultado é que o padrão se mantém em todos os países, em todas as culturas e, claro, em todas as gerações”, afirma o pesquisador Chun Chieh Fan, coautor do estudo e membro do Instituto Laureate para Pesquisa do Cérebro, em Oklahoma (EUA).

Por que isso acontece?

Apesar de não ter como objetivo principal identificar as causas, o estudo levanta três hipóteses para explicar esse fenômeno:

  • Atração por similaridade: pessoas com experiências semelhantes de sofrimento psíquico podem se identificar e se sentir mais compreendidas umas pelas outras.
  • Convivência e convergência: o ambiente compartilhado ao longo do relacionamento pode levar os parceiros a desenvolver padrões mentais semelhantes.
  • Estigma social: o preconceito em torno de doenças mentais pode limitar as opções de relacionamentos, aumentando as chances de união entre pessoas com condições parecidas.

Impactos nas futuras gerações

Além de influenciar os próprios cônjuges, o estudo também aponta consequências importantes para os filhos. Crianças com dois pais diagnosticados com o mesmo transtorno têm o dobro de risco de desenvolver a condição, quando comparadas a crianças com apenas um dos pais afetado.

Os pesquisadores ressaltam que esses dados podem auxiliar no aconselhamento genético e em decisões reprodutivas mais conscientes, mas reforçam que mais estudos são necessários antes que esse conhecimento seja usado na prática clínica, especialmente em consultórios de psiquiatria e aconselhamento familiar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estudo

transtornos mentais
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda