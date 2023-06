Grande diferença de idade entre casal pode aumentar as chances de separação, afirma estudo

Um estudo realizado pela academia de Atlanta Emory University, nos Estados Unidos, revelou que as chances de separação de um casal podem estar diretamente ligadas à diferença de idade entre as pessoas.

Segundo a pesquisa, quanto maior a diferença de idade do casal, maiores são as chances de eles terminarem o relacionamento. O resultado foi feito com base em análise de respostas de, pelo menos, cerca de três mil pessoas.

VEJA MAIS

Os estudiosos afirmaram que as menores chances de separação estão entre os casais que possuem 12 meses ou menos de diferença de idade, com uma taxa de 3%. Casais com cinco anos de diferença ficaram com a porcentagem de 18%.

Com o valor de 39% de chances de separação, ficaram os casais que possuem dez anos de diferença. Se a diferença for de 20 anos para cima, as chances chegam a 95%.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)