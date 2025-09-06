Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Falha em cabo entre cabines causou acidente no Elevador da Glória em Lisboa

Estadão Conteúdo

O acidente no Elevador da Glória em Lisboa, que resultou na morte de 16 pessoas na última quarta-feira, 3, aconteceu após um cabo que unia as duas cabines se partir, apontou o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, órgão responsável pela investigação.

"Do estudo feito aos destroços no local, foi constatado de imediato que o cabo que unia as duas cabines cedeu no seu ponto de fixação dentro do trambolho superior da cabina n.º 1 (aquela que iniciou a viagem na parte superior da Calçada da Glória)", diz o relatório publicado neste sábado, 6, após um atraso na divulgação.

A maioria das vítimas fatais do acidente era estrangeira. Entre as vítimas estavam cinco portugueses, três britânicos, dois canadenses, dois sul-coreanos, um americano, um francês, um suíço e um ucraniano, segundo comunicado da polícia. Um alemão chegou a ser incluído entre os mortos, mas foi encontrado em um hospital de Lisboa.

De acordo com as autoridades locais, dos 23 feridos, cerca dez ainda estão internados em estado grave.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil confirmou na quinta-feira, 4, que três brasileiros ficaram feridos no acidente. Segundo o Itamaraty, dois deles já tiveram alta hospitalar e uma mulher continua internada.

O elevador da Glória é gerido pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa, uma empresa municipal. O bondinho liga a Praça dos Restauradores, onde fica a Calçada da Glória (na parte baixa do bairro) até o Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas. Cerca de 3 milhões de pessoas por ano circulam pela linha.

O famoso bondinho descarrilou e colidiu contra um imóvel.

"A inspeção visual programada, realizada na manhã do dia do acidente, não detectou nenhuma anomalia no cabo", detalharam os investigadores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Esta primeira nota da investigação reflete as constatações confirmadas e não as conclusões precisas sobre as causas do acidente.

Segundo os primeiros elementos da investigação revelados neste sábado, a colisão do bondinho "ocorreu a uma velocidade de 60 km/h" e "todos os acontecimentos se desenvolveram em menos de 50 segundos".

O Elevador da Glória, que data de 1914 em sua configuração atual, é composto por dois vagões amarelos que sobem e descem alternativamente por um sistema de contrapeso, um desnível de 45 metros em 276 metros de comprimento, "com uma inclinação média de 18%", indicam os investigadores do GPIAAF.

"As cabines são conectadas entre si por um cabo que equilibra seu peso através de uma grande roda reversível situada no alto da Calçada da Glória em um compartimento técnico subterrâneo", acrescentam.

"Às 18h00 14h00 em Brasília de 3 de setembro, o Elevador da Glória estava com suas cabines estacionadas em suas respectivas estações."

Minutos depois, as cabines iniciaram seu trajeto, mas "instantes depois da saída, e após percorrer seis metros, perderam subitamente a força de equilíbrio garantida pelo cabo de conexão que as unia".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Elevador/Glória/Lisboa/acidente
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Modi diz ter tido 'conversa muito boa' com Mácron e elogia cooperação Índia-França

06.09.25 10h48

Israel ataca edifício na Cidade de Gaza apontado como base do Hamas

06.09.25 9h33

Coreia do Sul manifesta preocupação após detenção de sul-coreanos em fábrica da Hyundai nos EUA

06.09.25 9h33

ACOLHIMENTO

Católicos LGBT fazem peregrinação a Roma e comemoram legado de acolhimento de Francisco

A peregrinação foi listada no calendário oficial de eventos do Vaticano para o Ano Santo

06.09.25 8h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda