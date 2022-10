Pesquisa: mulheres não se sentem confortáveis em ter relacionamentos no trabalho

Apesar de ser desaconselhado por algumas empresas, um flerte e até mesmo um relacionamento duradouro com alguém no ambiente de trabalho não é algo incomum nos dias atuais, já que a proximidade e a interação do dia a dia podem resultar em um grande apreço amoroso entre uma dupla de solteiros. No entanto, o que muita gente não sabe é que os homens se sentem bem mais confortáveis em se relacionar com um (a) colega de trabalho do que as mulheres.

Segundo um levantamento feito pela plataforma de relacionamentos Ashley Madison, cerca de 60% dos homens gostam da ideia de ter um namoro no trabalho, enquanto 50% das mulheres preferem deixar a vida amorosa e profissional separadas.

A pesquisa feita pelo site ainda detalhou os motivos em porcentagem pelos quais as mulheres preferem não cultivar esse tipo de envolvimento, veja:

60% acha que não é inteligente fazer isso; 49% acha que não é profissional; 46% não quer arriscar que surjam boatos e fofocas; 30% apenas não tem interesse.

Sexóloga aponta riscos na relação entre colegas de trabalho

Para o portal Metrópoles, a sexóloga Alessandra Araújo explicou como esse tipo de relação pode ser um campo minado e até mesmo trazer risco para os envolvidos. "Principalmente hoje em dia, que o assédio está muito em pauta, e diferenças hierárquicas podem deixar as coisas e os limites confusos. Sem contar com os possíveis conflitos que podem ocorrer, colocando até o emprego de um dos dois em risco", pontuou.

Para ela, o resultado da pesquisa deixa em evidência os resquícios da sociedade patriarcal. "Enquanto a mulher solteira que toma a iniciativa e fica com vários é estigmatizada como 'piranha', o homem que faz o mesmo torna-se o 'alfa', o 'gostosão'. Não é diferente no ambiente de trabalho, principalmente em um mundo onde diretorias e cargos maiores ainda são mais ocupados por homens”, afirmou

Mesmo assim, a relação, quando é recíproca e dentro das normas da empresa, é encorajada pela profissional.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)