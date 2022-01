Se apaixonou pelo chefe? Saiba o que fazer para o namoro não atrapalhar sua vida profissional

Apesar de ser visto como antiético, um flerte e até mesmo um relacionamento duradouro com o (a) chefe não é algo incomum nos dias atuais, já que a proximidade e fácil interação do dia a dia podem acabar resultando em um grande apreço amoroso entre uma dupla de solteiros. Pensando nisso, saiba como não se deixar levar pelo calor da paixão e confira dicas de como não deixar o namoro interferir na sua vida profissional.

Tenha certeza dos seus sentimentos

A confusão entre admiração e amor é muito comum entre pessoas que se envolvem com seus superiores, pois muitas vezes elas acabam criando uma idealização e projeção da figura materna ou paterna. Dessa forma, tente tirar um tempo para analisar seus sentimentos e ter certeza que não é apenas uma admiração pela autoridade, inteligência ou atração pela atenção recebida.

Avalie a relação e veja se vale a pena arriscar

Antes de iniciar qualquer namoro com o (a) chefe é importante estar ciente dos riscos que essa relação pode ocasionar na sua vida profissional. Por isso, avalie friamente o quanto quer investir no relacionamento, analise os prós e contras e decida se vale a pena mergulhar de cabeça na paixão. É importante também levar em consideração que a pessoa em questão é a grande responsável pelo seu emprego e que algum conflito pode gerar qualquer tipo de mal-estar no ambiente de trabalho.

Saiba separar o trabalho da vida a dois

Se a decisão de investir no relacionamento permanecer, saiba separar o ambiente de trabalho da vida a dois. Não leve para o trabalho problemas do seu relacionamento e não leve para casa os problemas do seu trabalho. Trate a pessoa superior profissionalmente e não deixe o relacionamento interferir no seu desempenho profissional.

Esteja ciente das consequências e priorize a confiabilidade

Um namoro com o (a) chefe pode aumentar ainda mais as fofocas e suposições no ambiente de trabalho, procure contar sobre o envolvimento apenas para pessoas de confiança e esteja preparada para lidar com possíveis especulações e comentários maldosos que podem surgir de terceiros.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)