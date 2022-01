Quais os melhores aplicativos de relacionamento? Conheça 5 gratuitos

Aplicativos de relacionamento podem ser uma boa opção para quem busca uma relação afetiva e fazer novas amizades com pessoas que estão geograficamente próximas. As plataformas possuem ferramentas para facilitar a comunicação entre os perfis, como chat, álbum de fotos e curtidas, para destacar o interesse. Os apps são gratuitos, mas oferecem assinaturas pagas para quem opta por recursos exclusivos e ausência de anúncios.

Confira uma lista com os melhores apps de relacionamento no Brasil segundo o ranking nacional de downloads do App Annie, especializado em mercado mobile.

Tinder

O Tinder é o mais popular da lista. Segundo a consultoria mobile Apptopia, é o aplicativo de relacionamento mais baixado no mundo no primeiro semestre de 2021. O usuário pode criar um perfil com nome, fotos, localização, interesses e um resumo sobre si para que as pessoas saibam um pouco mais antes de dar match. O aplicativo cruza dados de geolocalização para sugerir pretendentes, assim apresentando pessoas próximas com a mesma intenção.

Para curtir alguém, basta deslizar o perfil para direita. Se não tiver em quem foi sugerido, é só deslizar para a esquerda. Quando dois usuários se curtem, eles "dão match", ou seja, têm seu interesse correspondido, podendo iniciar uma conversa pelo chat.

O app é gratuito, mas oferece três planos de assinaturas. O Tinder Plus custa R$ 18,99 mensal e permite ter o perfil em destaque, além de voltar em um perfil que não curtiu. Há também o Tinder Gold, que, por R$ 29,99, dá ao usuário acesso a quais pessoas curtiram seu perfil. O plano Tinder Platinum custa R$ 64,99 por mês e possibilita o envio de mensagens até mesmo antes de dar match.

Badoo

Com mais de 500 milhões de usuários, o Badoo funciona no mesmo formato de deslizar o dedo para enviar curtidas. A plataforma permite mandar mensagens para as pessoas mesmo sem ter feito uma combinação. O app mostra os usuários que curtiram seu perfil, exibindo inclusive quem visitou a sua conta.

A assinatura do Badoo Premium custa R$ 10,90 mensal. A opção permite ver quem te adicionou aos Favoritos, além de ficar invisível, visualizar perfis sem ser rastreado e ainda deixar mensagens no bate-papo como prioridade.

Happn

O Happn propõe conectar pessoas que passaram por um mesmo local. O app usa a localização do celular para notificar os usuários que se cruzaram nas ruas. As mensagens só poderão ser enviadas caso o interesse seja mútuo, ou seja, se ambos se curtirem.

O plano Premium oferece funções como visualização dos usuários que enviaram likes e uma seleção mais criteriosa de possíveis pretendentes. O valor da assinatura é R$ 61,90 por três meses.

Grindr

Grindr é voltado ao público gay, bissexual, transexual e queer. A tela inicial do app exibe um mosaico com os usuários próximos. Ao tocar sobre os perfis, é possível acompanhar as especificações da pessoa. As redes sociais dos pretendentes também ficam disponíveis diretamente em seus perfis.

Os filtros do aplicativo permitem que o usuário tenha mais chances de encontrar pessoas com conexões parecidas. O envio de mensagens para qualquer perfil é liberado. No Grindr, a popular curtida é substituída pelo biscoito, que também pode ser enviado para os pretendes. O app possui um plano de R$ 36,90 mensais, que oferece recursos extras, como ausência de anúncio, visualização de status e o envio de várias fotos de uma única vez.

Inner Circle

O Inner Circle possui cerca de 150 mil usuários por semana. Para acessar a plataforma é preciso passar por uma rígida verificação de perfil. A combinação entre os usuários da plataforma é feita por meio de um formulário com perguntas sobre hobbies, localização, viagens e profissão, por exemplo.

O pacote mensal VIP sai por R$ 79,90, mas tem o preço reduzido conforme aumenta o número de meses da assinatura. O usuário Premium, paga R$ 119 por mês e pode acessar o perfil completo de outros membros, além de saber quem viu e curtiu seu perfil, mesmo se o 'like' não for recíproco.