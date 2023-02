Jovem é surpreendida por tiroteio enquanto realizava transmissão ao vivo; veja o vídeo

Uma streamer norte-americana conhecida como “Blessx” foi surpreendida por um tiroteio enquanto realizava uma transmissão ao vivo. A jovem jogava com um amigo quando ouviu os tiros e, após passar alguns minutos assustada, voltou a jogar por aproximadamente nove horas.

O tiroteio, que durou alguns segundos, ocorreu em um lugar bem próximo ao quarto da streamer. Em sua conta do Twitter, a jovem explicou que mora em um andar mais elevado e que os tiros vieram de um andar mais baixo, atravessando as paredes do apartamento. Veja o vídeo do momento:

O amigo que acompanhava a jovem tentou acalmá-la e os espectadores também apoiaram a jovem e pediram para que ela encerrasse a transmissão. Apesar do susto, minutos depois do tiroteio, a streamer voltou a jogar e passou mais nove horas ao vivo.

Também na sua conta do Twitter, Blessx publicou: “Eu sou abençoada de estar aqui. Você nunca saberá o que pode acontecer”. Ela também postou um segundo vídeo, onde mostra as marcas do tiroteio em sua porta. Confira:

O que significa ser streamer?

Uma streamer é uma pessoa que transmite ao vivo em plataformas de mídia social, como Twitch, YouTube ou Facebook, jogando jogos eletrônicos ou realizando outras atividades relacionadas a tecnologia e entretenimento. Eles interagem com seus espectadores através de chat, respondendo perguntas e encorajando-os a participar da transmissão.

