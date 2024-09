Jovem é esfaqueada por 'amigo' após recusar pedido de namoro dele

A brasileira Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, foi esfaqueada por um amigo após recusar pedido de namoro dele, segundo familiares dela. O caso aconteceu na Inglaterra, quando Anna estava trabalhando.

O suspeito, que se revoltou ao saber que Anna estava envolvida com outra pessoa, cometeu o crime na noite do último sábado (31) em Dartford, uma cidade no Condado de Kent, a cerca de 25 km do centro de Londres.

Ainda segundo a irmã de Anna, a vítima trabalha como entregadora por aplicativo e estava em uma rede de fast food cumprindo um serviço quando o homem, de 29 anos, a surpreendeu e a esfaqueou na região do abdômen.

“Ela estava fazendo uma coleta de uma entrega de comida. Então, ele desferiu uma facada na barriga dela e ela caiu no chão. No que ela caiu no chão, ele foi pra cima dela e conseguiu dar mais uma facada que pegou no braço dela. Ela não conseguia levantar”, disse a irmã dela, Danyella Angel Helrigle, ao portal G1.

Namorado e amigo da vítima também foram feridos

Segundo os familiares de Anna Gleicy, a vítima não foi a única a sofrer durante o ocorrido. O namorado dela, um brasileiro que também trabalha como entregador e estava presente no momento do ataque, tentou proteger Anna e acabou ferido pelo suspeito. Além disso, outro entregador, que testemunhou o ocorrido e se sensibilizou com a situação, também tentou ajudar e acabou sendo ferindo.

Após o ataque, o suspeito fugiu, sendo localizado e preso dois dias depois na Escócia, na segunda-feira (2). Ele enfrenta acusações de tentativa de homicídio.

A Polícia de Kent relatou que os serviços de emergência foram acionados para socorrer as vítimas. Anna, seu namorado e o amigo foram encaminhados para um hospital em Londres, onde estão em condições estáveis.

“Todos encontram-se fora de risco de vida e estão na parte da recuperação. A Anna levou uma facada na barriga, que atingiu o estômago e o intestino. Ela está se alimentando no momento somente com líquido. O namorado foi atingido no abdômen e sei que teve perfuração no pulmão, ainda continua com dreno. Esse outro entregador foi acertado com uma facada no peito”, afirma Danyella.

Tentativa de relacionamento

Segundo a irmã de Anna Gleicy, a vítima e o suspeito eram amigos de longa data. Ela explicou que, por serem brasileiros, eles mantinham uma relação de apoio mútuo. No entanto, o homem acabou confundindo essa amizade e tentou forçar um relacionamento romântico com Anna.

“A amizade era no sentido de, se ele não estivesse se sentindo bem, ela ia na farmácia, comprava um remédio, levava pra ele e vice-versa. Até porque, ele também não tinha ninguém lá, assim, de família”, conta Danyella.

A irmã da Anna afirma ainda que nunca imaginou que esse amigo poderia agir desta maneira. Porém, afirma que ele estava obcecado por Anna e chegou a dizer que se a vítima não namorasse ele, não namoraria mais ninguém.

“Ele era uma pessoa, ao meu ver, assim, calma, a gente conversava muito sobre Deus. Então, quando eu fiquei sabendo, fiquei realmente em choque, porque isso jamais passou por mim. Saber que ele descobriu que ela estava namorando e planejou o crime, porque se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”, relata Danyella.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)