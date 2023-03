Brasileiro é atacado a golpes de faca em Amsterdã; Polícia investiga o caso

O brasileiro Matheus Henrique Silveira, 32 anos, está internado em um hospital em Amsterdã após ser atacado por um homem armado com faca no saguão de um hotel. O caso aconteceu por volta de 23h desta quinta-feira (9). O caso é investigado pelas autoridades locais. O agressor foi preso.

O homem responsável pelo ataque é um alemão de 28 anos, sem residência fixa na Holanda. Não há informações oficiais sobre a motivação do crime. Matheus segue em tratamento em um hospital na cidade, mas não precisou de cirurgia.

Mateus é sergipano e está na Holanda há alguns dias, de férias, com um grupo de amigos. A ideia era conhecer seis países. A volta ao Brasil está marcada para dia 19 março.

VEJA MAIS

"Esse rapaz, que também era hóspede, puxou uma arma branca e começou a correr atrás de quem estava no hall de entrada. Infelizmente, ele me acertou com quatro facadas. Prontamente eu fui atendido pelos paramédicos da cidade, bem como a polícia, que deu todo o suporte", disse Matheus, ao site Uol.

O Ministério das Relações Exteriores está ciente do caso e falou que fez contato com autoridades policiais do país sobre o caso e "presta assistência cabível" aos brasileiros, seguindo "os tratados internacionais vigentes e a legislação local".