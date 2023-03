Oito pessoas morrem durante ataque a centro de Testemunhas de Jeová em Hamburgo, na Alemanha

Um ataque contra um centro de Testemunhas de Jeová localizado em Hamburgo, na Alemanha, provocou a morte de pelo menos oito pessoas e deixou também um grande número de feridos, segundo a polícia do país. Por volta das 21h15 de quinta-feira (9), os policiais foram acionados e, ao chegarem no local, ouviram tiros num andar superior do edifício.

Ainda de acordo com a polícia, havia indícios de que o autor do ataque estaria no prédio, "possivelmente até entre os mortos". Equipes de socorro retiraram 18 pessoas ilesas do edifício utilizado pelo grupo religioso, de acordo com a agência de notícias alemã.

Os motivos do tiroteio ainda não estão claros. Olaf Scholz, chanceler alemão, lamentou o "ato de violência brutal" e manifestou solidariedade às famílias.