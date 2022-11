Jovem é detida em aeroporto com plug anal com as cinzas do namorado

Sarah Button viralizou nas redes sociais após contar como foi detida pela segurança do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, depois que o scanner corporal identificou que ela carregava um objeto “estranho” no próprio corpo. O objeto em questão era um plug anal que continha as cinzas do namorado da australiana, morto há alguns meses. Ela compartilhou a história no TikTok na última semana. As informações são do UOL.

O brinquedo sexual foi um presente do namorado da jovem de 23 anos e causou problemas para ela. "Eu expliquei o que era, mas havia uma funcionária idosa que não gostou muito da explicação. Sem falar que os funcionários do sexo masculino criticaram a 'vulgaridade' com que eu tentava me expressar", relatou.

"Eles [os funcionários do aeroporto] colocaram eu e minha amiga de lado, sem muita explicação", contou Sarah. De acordo com a jovem, a segurança do aeroporto pegou os passaportes e telefones das duas teria as forçado a ligar para o pai para pedir ajuda à embaixada australiana.

"Uma hora depois, um funcionário bem alto veio e nos fez assinar um documento estrangeiro com um texto super extenso e disse que se saíssemos pelas portas do aeroporto, iríamos para a cadeia", disse.

Sarah compartilhou que gosta de poder levar as cinzas do namorado dentro do plug: "A intenção foi inicialmente uma piada porque ele passou muito tempo lá e era seu lugar favorito. (...) Honestamente, é a coisa mais engraçada que ele já fez, vou passar a vida inteira rindo disso, o que realmente é melhor do que chorar", completou Sarah, que mantém um perfil de conteúdo adulto no OnlyFans.

"É muito legal poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos em ir. Minha vida mudou muito e eu gostaria que ele estivesse aqui para ver, mas estou feliz por levá-lo comigo para lugares como a Grande Barreira de Corais e shows de bandas que ele amava. Em dezembro, vou levá-lo para assistir ao show do Bring Me The Horizon", finalizou a jovem.