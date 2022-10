Jogador de xadrez acusado de usar plug anal pode ter trapaceado em mais de 100 jogos, aponta jornal

Um dos maiores escândalos do mundo do xadrez ganhou novo capítulo. De acordo com o The Wall Street Journal, relatória da plataforma Chess.com apontou que o americano Hans Niemann, de 19 anos, trapaceou em mais de 100 partidas online.

No mês passado, o americano foi acusado de trapacear na surpreendente vitória contra o pentacampeão mundial Magnus Carlsen na Sinquefield Cup, um torneio nos Estados Unidos. A derrota acabou com a invencibilidade de dois anos do norueguês. Foram 53 partidas sem perder.

Algumas teorias foram criadas para acusar o americano de trapacear. A mais inusitada surgiu no Reddit e diz que Niemann trapaceou usando plugs anais eletrônicos conectados a um computador que lhe permitiriam receber os movimentos a serem realizados através de vibrações em código Morse.