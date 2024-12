Jovem com condição rara diz que nunca comemorou o Natal; entenda

Um jovem inglês de 19 anos revelou que nunca conseguiu passar um Natal com a família devido a uma condição rara. Grayson Whitake vive, desde a infância, com síndrome da sensibilidade seletiva a sons, também conhecida como misofonia.

A misofonia é uma doença caracterizada pelo incômodo intenso a sons repetitivos, como o barulho dos talheres, mastigação, pigarro, assoar do nariz, entre outros.

“Nunca tive um jantar de Natal com minha família, então não tenho essas boas lembranças. Eu adoraria estar com meus pais em vez de ficar preso no meu quarto sozinho, mas fisicamente não posso por causa dos sons. Eu simplesmente me tranco no meu quarto”, conta Grayson em entrevista ao jornal The Sun.

O adolescente diz sentir raiva com todo o barulho. Por isso, ele prefere ficar trancado no quarto a descontar o sentimento na família.

Uma das reações mais comum nos quadros de misofonia é o emocional negativo, incontrolável e desproporcional às situações de exposição aos sons. Os pacientes acabam sentindo irritabilidade, raiva, ódio e, às vezes, nojo. O sentimento pode ser acompanhado por sintomas físicos, como mal-estar, taquicardia, palpitação e sudorese.

“Lembro-me de quando eu era criança e tinha que sair do quarto se meu pai fungasse. A raiva era avassaladora. Eu não sabia como falar sobre minhas emoções, então meus pais achavam que eu estava sendo um pirralho. Eles não perceberam que havia algo realmente errado até eu começar a coçar as pernas”, lembra.

Grayson abandonou a escola porque não conseguia lidar com os sons dos colegas e passou os anos seguintes isolado no quarto. O rapaz começou a fazer terapia e a praticar atividades físicas para aliviar a raiva.