Acompanhe o Papai Noel ao vivo: veja quando ele passará pela sua região neste Natal

A tão esperada viagem do Papai Noel pelo mundo já começou, trazendo a magia e o encanto do Natal para milhões de pessoas. Uma ferramenta online permite acompanhar, em tempo real, cada etapa dessa jornada especial. O site é atualizado constantemente e mostra por onde o “Bom Velhinho” está passando, além de exibir o número de presentes entregues, que já ultrapassa 150 milhões.

Para as crianças, a experiência é ainda mais mágica: é possível descobrir o horário aproximado em que o trenó do Papai Noel passará por sua região, alimentando a expectativa e a alegria dessa noite especial.

De acordo com a tradição, todos os anos, no dia 24 de dezembro, Papai Noel sai do Polo Norte logo pela manhã para iniciar sua viagem. O trajeto inclui paradas em todas as partes do mundo, e o site oferece detalhes sobre cada etapa, mostrando o percurso pelas cidades e continentes.

A iniciativa, lançada em 1995, surgiu de uma parceria entre os governos dos Estados Unidos e do Canadá e se tornou uma tradição natalina em muitas famílias. Os idealizadores afirmam: “Papai Noel deve ser um piloto extraordinário, capaz de realizar esse feito há séculos com precisão impressionante e, claro, muita magia”.