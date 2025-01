Jovem choca internautas com unhas de 1,2 metro de comprimento

Uma mulher tem atraído a atenção de usuários do TikTok exibindo, em vídeos na plataforma, o conjunto de unhas postiças gigantes, com 1,2 metro de comprimento, que usa no dia a dia.

Com quase 602 mil seguidores na rede social, a jovem chamada Maryah garantiu que apesar do tamanho das unhas ser assustador, elas não são pesadas. “Honestamente, quando você começa a usá-las, você ganha toda essa musculatura nos dedos, e não parece nada pesado".

Segundo a própria Maryah em um vídeo onde respondia perguntas, o conjunto de unhas de acrílico é o mais longo que ela já utilizou, as descrevendo como tão longas quanto o seu tronco. Ela ainda garantiu que consegue realizar tarefas diárias, como cozinhar e cuidar de seus quatro filhos, incluindo seu recém-nascido, mesmo com as unhas super compridas.

@nailsbyry_ Answering the questions everyone wants to know about my super long nails ♬ original sound - Maryah

"Eu ouço frequentemente como eu limpo minha bunda. Eu posso usar um bidê. E, quando eu faço bagunça, minha irmã não se importa em ajudar e limpar as minhas unhas, como qualquer boa irmã faria", acrescentou ela.

Para demonstrar isso, no mesmo vídeo, que já conta com mais de 1.6M de visualizações, ela mostrou como limpa as unhas na pia da cozinha usando uma ferramenta e sabão.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)