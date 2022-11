Jogador iraniano é preso acusado de 'insultar e manchar reputação' da seleção nacional

O jogador de futebol Voria Ghafouri foi preso pelas autoridades iranianas, nesta quinta-feira (24), acusado de insultar e manchar a reputação da seleção do Irã e de fazer propaganda contra a República Islâmica. As informações são da agência iraniana Fars.

O jogador foi detido enquanto treinava com sua atual equipe, a Foolad, da Iran Pro League, primeira divisão nacional. A decisão foi tomada por uma autoridade judicial. Ele já havia deixado seu antigo clube, o Esteghlal, após ser forçado a sair por conta de suas críticas às autoridades do país.

O Irã vive uma onda de protestos desde a morte da jovem Masha Amini, de 22 anos, no dia 16 de setembro, que havia sido presa três dias antes, acusada de violar o código de vestimenta do Irã. Ela não seguiu ao pé da letra as instruções obrigatórias sobre a forma que as mulheres deveriam cobrir os cabelos em qualquer lugar público e nas redes sociais.

