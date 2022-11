Ex-lutador é preso após matar esposa e transportar corpo em carrinho de compras

Uma professora de 26 anos, identificada como Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, foi assassinada no último final de semana e seu corpo encontrado em um saco plástico à beira de um córrego no Parque do Carmo, em Itaquera, zona leste de São Paulo. O autor do crime é o marido dela, o dono de academia e ex-lutador profissional Luís Paulo Lima dos Santos, que confessou ter efetuado quatro disparos contra a vítima. As informações são do G1 São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança do prédio em que os dois moravam mostram Ellida chegando ao local por volta das 21h30 de sexta-feira (4), e Luís saindo pouco antes das 21h do dia seguinte, sábado (5), levando o que, segundo a polícia, seria o corpo da esposa dentro de um carrinho de compras.

O crime teria ocorrido em um prédio na Vila Matilde, também Zona Leste de São Paulo, e o homem que aparece nas imagens foi preso. “Há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade”, disse o delegado Bruno Cogan.

As últimas imagens de Ellida viva foram registradas na sexta à noite, quando ela chegou no prédio. As câmeras também mostram o marido no saguão, no sábado, levando um carrinho de compras vazio. Quatro minutos depois, ele reaparece entrando no elevador com o carrinho com lençóis e, segundo a polícia, nele estava o corpo da mulher, sob os tecidos.

Luis Paulo segue para a garagem do prédio e deixa o que seria o corpo no carro. Ele só saiu do prédio na madrugada do domingo e voltou para o apartamento quatro horas depois, com o filho de seis meses do casal no colo.

Vizinhos do prédio relataram que ouviram barulhos de tiros na sexta-feira, mas nenhum deles chamou a polícia.

O homem ainda tentou esconder o crime, fazendo um boletim de ocorrência de desaparecimento, quase na mesma hora em que a polícia encontrava o corpo da professora. No documento, ele informou que a mulher tinha viajado. "Ela saiu com destino a Campinas, enviou a última mensagem às 19h51 dizendo que estava somente com 5% de bateria. Às 22h39 enviei mensagem novamente e não foi visualizada e ligações encaminhadas direto para caixa postal. Em contato com a minha cunhada e a mãe da desaparecida informaram que ela não chegou em suas casas em Campinas”, diz o boletim.

O marido também declarou que “foi até Campinas, à rodoviária, delegacia e hospital procurando informações e não conseguiu”.

Porém, na quarta-feira (9), ele confessou para o delegado que fez quatro disparos. Há marcas de tiros no corpo da mulher.

Ellida e Luis Paulo eram casados havia um ano. Os policiais ainda procuram a arma do crime.