Joe Biden está fazendo radioterapia contra o câncer de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está passando por sessões de radioterapia como parte do tratamento contra o câncer de próstata diagnosticado em maio, segundo informações confirmadas pela agência Reuters neste sábado (11).

De acordo com um porta-voz de Biden, o tratamento inclui também terapia hormonal. “Como parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente passando por radioterapia e tratamento hormonal”, informou o representante.

Biden, que completa 83 anos no próximo mês, já havia sido submetido, em setembro, a um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs, utilizado para remover células cancerosas da pele.

O ex-presidente democrata revelou, em maio, que foi diagnosticado com câncer de próstata metastático. À época, sua equipe médica afirmou que o tumor era agressivo, mas sensível a hormônios, o que aumenta as chances de resposta positiva ao tratamento.