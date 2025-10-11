Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Joe Biden está fazendo radioterapia contra o câncer de próstata

Ex presidente dos EUA foi diagnosticado em maio deste ano

Gabi Gutierrez

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está passando por sessões de radioterapia como parte do tratamento contra o câncer de próstata diagnosticado em maio, segundo informações confirmadas pela agência Reuters neste sábado (11).

De acordo com um porta-voz de Biden, o tratamento inclui também terapia hormonal. “Como parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente passando por radioterapia e tratamento hormonal”, informou o representante.

Biden, que completa 83 anos no próximo mês, já havia sido submetido, em setembro, a um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs, utilizado para remover células cancerosas da pele.

O ex-presidente democrata revelou, em maio, que foi diagnosticado com câncer de próstata metastático. À época, sua equipe médica afirmou que o tumor era agressivo, mas sensível a hormônios, o que aumenta as chances de resposta positiva ao tratamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

joe biden

joe biden tratamento de cancer
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

GUERRA

Grupo terrorista Hamas tem até segunda para liberar reféns; veja próximas fases do cessar-fogo

Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo", anunciou o serviço prisional em um comunicado

11.10.25 12h57

FIM DA GUERRA?

Líder de grupo terrorista Hamas diz que desarmamento 'está fora de discussão'

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor nesta sexta-feira, 10

11.10.25 12h43

Israel faz ataque aéreo no sul do Líbano; uma pessoa morre e sete ficam feridas

11.10.25 11h03

MUNDO

'Trump está com saúde excepcional', afirma médico do presidente americano após check-up

Trump passou cerca de três horas no hospital em Bethesda, Maryland

11.10.25 7h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda