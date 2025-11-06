Capa Jornal Amazônia
Jatos de Israel atacam cidades no sul do Líbano, escalando ações quase diárias

Estadão Conteúdo

Jatos israelenses atacaram várias cidades no sul do Líbano nesta quinta-feira, 6, após instar os residentes a saírem, marcando uma escalada em seus ataques quase diários ao país. Os ataques aéreos ocorreram horas depois de o Hezbollah instar o governo libanês a não entrar em negociações com Israel.

O porta-voz israelense em árabe, Avichay Adraee, alertou os residentes em Tayba, perto da fronteira, Tayr Debba, localizada a leste da cidade costeira de Tiro, e Aita al-Jabal, para se afastarem 500 metros dos edifícios residenciais alvejados por, segundo eles, utilização pelo Hezbollah. Posteriormente, emitiu outro aviso para a cidade de Zawtar al-Sharqiyah, perto da cidade de Nabatieh.

O exército israelense disse que mirou em infraestrutura militar do Hezbollah nessas áreas e acusou o grupo de reconstruir suas capacidades quase um ano após um cessar-fogo mediado pelos EUA entrar em vigor, encerrando uma guerra de meses. Não houve relatos imediatos de vítimas.

"Não permitiremos que o Hezbollah se rearme, se recupere, reconstrua sua força para ameaçar o estado de Israel", disse a porta-voz do governo israelense Shosh Bedrosian, em uma coletiva nesta quinta.

Os ataques ocorreram enquanto o primeiro-ministro libanês Nawaf Salam e seu governo se reuniam em Beirute para acompanhar um plano de desarmamento do Hezbollah e outros grupos armados não estatais no país, elaborado pelo exército libanês. O presidente libanês Joseph Aoun tem sido crítico aos ataques de Israel e à ocupação contínua de cinco pontos no território libanês, mas disse estar aberto a negociações com Israel para encerrar as tensões. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

