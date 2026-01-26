Jato particular cai durante decolagem nos EUA, deixando sete mortos e um ferido

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que sete pessoas morreram e um membro da tripulação sobreviveu com ferimentos graves quando um jato executivo particular caiu durante uma nevasca no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine, no último domingo, 25.

O Bombardier Challenger 600, com oito pessoas a bordo, caiu durante a decolagem por volta das 19h45, enquanto a Nova Inglaterra (região nordeste dos EUA) e grande parte do país enfrentavam uma forte tempestade de inverno. O aeroporto, localizado cerca de 320 quilômetros ao norte de Boston, foi fechado após o acidente. A queda de neve era intensa no momento.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão investigando o acidente. O NTSB informou que as informações preliminares indicam que a aeronave caiu logo após a decolagem e sofreu um incêndio subsequente, mas que não fará mais declarações até a chegada dos investigadores, prevista para daqui a um ou dois dias.

O NTSB ainda disse não ter qualquer participação na divulgação de informações sobre as vítimas e que tais informações são tratadas pelas autoridades locais. No entanto, o diretor do aeroporto, José Saavedra, recusou-se a comentar, afirmando em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 26, que estava "aguardando orientações e apoio de parceiros federais".

Uma gravação de áudio dos controladores de tráfego aéreo inclui alguém dizendo "Aeronave de cabeça para baixo. Temos uma aeronave de passageiros de cabeça para baixo", cerca de 45 segundos após a autorização para decolagem. Os socorristas chegaram menos de um minuto depois, disse Saavedra.

O Bombardier Challenger 600 é um jato executivo de fuselagem larga configurado para de nove a onze passageiros. Foi lançado em 1980 como o primeiro jato particular com uma "cabine walk-about" e continua sendo uma opção popular para fretamento, de acordo com o site aircharterservice.com.

O jato foi registrado em nome de uma empresa que compartilha o mesmo endereço em Houston, Texas, que o escritório de advocacia especializado em lesões corporais Arnold and Itkin Trial Lawyers, e um dos sócios fundadores do escritório consta como agente registrado da empresa proprietária da aeronave.

O Aeroporto Internacional de Bangor oferece voos diretos para cidades como Orlando, Flórida, Washington, D.C. e Charlotte, Carolina do Norte. Ele foi fechado logo após o acidente e permanecerá assim até pelo menos o meio-dia da próxima quarta-feira, 28.

Bangor havia registrado queda de neve constante no domingo, embora aviões estivessem pousando e decolando na hora do acidente, disse Saavedra.

O Serviço Nacional de Meteorologia em Caribou, Maine, informou que o aeroporto recebeu quase 25 centímetros de neve no total, embora a nevasca estivesse apenas começando no momento do acidente.

"Temos equipes no local que respondem a tempestades regularmente", afirmou Saavedra. "É normal termos que responder a eventos climáticos."

Ao longo do fim de semana, a tempestade despejou granizo, chuva congelante e neve em grande parte da metade leste dos EUA, interrompendo o tráfego aéreo e rodoviário e deixando centenas de milhares de casas e empresas sem energia no sudeste.

O tráfego aéreo comercial também foi fortemente afetado. Cerca de 12 mil voos foram cancelados no domingo e quase 20 mil sofreram atrasos, de acordo com o site de rastreamento de voos flightaware.com. Aeroportos na Filadélfia, Washington, Baltimore, Carolina do Norte, Nova York e Nova Jersey estiveram entre os afetados.

*Com informações da Associated Press.