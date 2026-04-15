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Japão reduzirá exigência obrigatória de reserva de petróleo para lidar com crise de energia

A medida visa garantir um fornecimento constante de petróleo para atender às necessidades do mercado interno

Estadão Conteúdo

O Japão reduzirá sua exigência obrigatória de reserva de petróleo do setor privado dos atuais 70 dias para 55 dias, a partir de quinta-feira, 16, informou o Ministério da Economia, Comércio e Indústria nesta quarta-feira, 15.

Isso visa garantir um fornecimento constante de petróleo para atender às necessidades do mercado interno. Desde o início da guerra envolvendo o Irã em 28 de fevereiro, o Japão tem buscado ativamente petróleo bruto por rotas que evitam o Estreito de Ormuz.

Além das exigências de reserva reduzidas, o governo japonês também está trabalhando para garantir fontes alternativas de petróleo além do final de 2026, enquanto mantém as liberações futuras de reservas no mínimo.

O país aumentou significativamente as compras dos EUA. De acordo com dados da Kpler, cerca de 392.000 barris por dia (bpd) de petróleo bruto dos EUA devem chegar ao Japão em abril, aumentando para 470.000 bpd em maio.

Esses volumes são substancialmente maiores do que os 12.000 bpd registrados em janeiro e 50.000 bpd em fevereiro, antes do início do conflito iraniano.

O ministério também disse que liberará reservas adicionais de petróleo nacional equivalentes a 20 dias a partir do início de maio para garantir um fornecimento estável de petróleo bruto. Isso equivale a aproximadamente 36 milhões de barris, de acordo com estimativas de analistas.

As ações marcam a segunda fase de liberações de petróleo do país, após uma liberação de 50 dias em março destinada a conter o aumento dos preços do petróleo e as interrupções no fornecimento.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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