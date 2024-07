Japão intensifica alertas sobre iene, dados sugerem intervenção

TÓQUIO (Mariko Katsumura e Yoshifumi Takemoto/Reuters) - O principal diplomata cambial do Japão disse nesta sexta-feira que as autoridades tomarão as medidas necessárias no mercado de câmbio, retomando seu discurso após a alta do iene mais cedo, o que aumentou a especulação do mercado sobre intervenção.

Dados do Banco do Japão divulgados nesta sexta-feira sugeriram que o país pode ter usado até 3,57 trilhões de ienes (22,4 bilhões de dólares) intervindo no mercado de câmbio para sustentar a moeda.

Masato Kanda, que é vice-ministro das Finanças para assuntos internacionais, recusou-se a comentar se as autoridades entraram no mercado de câmbio para sustentar o iene, mas disse a repórteres que os movimentos recentes da moeda estavam fora de sintonia com os fundamentos.

O secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, também disse a repórteres nesta sexta-feira que as autoridades estavam prontas para tomar todas as medidas possíveis em relação às taxas de câmbio.

Os comentários sobre o iene quebram o silêncio recente entre as autoridades japonesas.

"Achei estranhos os grandes movimentos recentes da moeda, do ponto de vista de estarem ou não de acordo com os fundamentos, e seria altamente preocupante se a volatilidade excessiva, impulsionada pela especulação, aumentasse os preços das importações e afetasse negativamente a vida das pessoas", disse Kanda.

"As intervenções cambiais certamente devem ser raras em um mercado de taxas flutuantes, mas precisaremos responder adequadamente à volatilidade excessiva ou a movimentos desordenados", acrescentou.

O Ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, também disse em uma coletiva de imprensa regular nesta sexta que movimentos rápidos e unilaterais no mercado de câmbio são indesejáveis.

O iene subiu quase 3% na quinta-feira, em sua maior alta diária desde o final de 2022, logo após os números dos preços ao consumidor dos Estados Unidos reavivarem as expectativas do mercado de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros em setembro.

Parte da mídia local atribuiu o aumento abrupto do iene a uma rodada de compras oficiais para sustentar uma moeda que definhou em mínimas de 38 anos. O dólar voltou a subir para 158,88 ienes nesta sexta-feira, depois de cair para 157,40 na quinta.

"O Japão provavelmente interveio, pois, caso contrário, o iene não se moveria tanto e tão repentinamente", disse Takahide Kiuchi, economista do Instituto de Pesqisa Nomura, sobre o salto do iene durante a noite.

"As intervenções anteriores do Japão foram feitas quando o iene estava despencando, algumas das quais não foram necessariamente eficazes. Desta vez funcionou porque as autoridades agiram exatamente quando a tendência do iene fraco estava mudando", disse ele.