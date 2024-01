Japão divulga a 1ª foto da Lua feita por sonda que fez pouso histórico na última semana

A Agência Espacial do Japão (Jaxa) divulgou, na última quinta-feira (25), os primeiros resultados da missão histórica de pouso na Lua para novas explorações. Uma foto do solo lunar feita pela sonda não-tripulada chamada "SLIM" mostra o acidentado terreno lunar e o módulo que levou as sondas japonesas até o satélite natural do planeta Terra, compartilhada pela Universidade Doshisha, que participa do projeto.

A alunissagem ocorreu com sucesso na última sexta-feira (19), marcando um feito histórico para a ciência do país.

Após o pouso, o Japão se tornou o quinto país a chegar na Lua, porém, com uma abordagem e técnicas inéditas e com níveis de precisão quase perfeitos.

Antes dele, somente os Estados Unidos, a Rússia (na verdade, a União Soviética), a China e a Índia tiveram sucesso em pousos na Lua.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com