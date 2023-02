Japão desvenda o mistério da esfera metálica encontrada em praia; saiba o que é

Exames de raio-X confirmaram que a enorme esfera metálica de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, encontrada por um morador local na cidade costeira de Hamamatsu, no Japão, na última semana, não representa nenhum perigo. Ela já foi removida do local e, de acordo com as autoridades japonesas, ficará armazenada "por um certo período" e depois será "descartada". O oceanógrafo Mark Inall, da Associação Escocesa de Ciências Marinhas, contou à BBC que assim que viu o objeto soube "de cara" o que era: uma inofensiva boia

"É inconfundível", afirmou. "Nós as usamos para manter instrumentos flutuando no oceano", explica. Segundo ele, muitas boias como essa surgem com frequência na costa da Escócia.

Ao ser encontrado no Japão, o objeto, apelidado de "ovo de Godzilla", despertou curiosidade e até teorias da conspiração - houve até quem acreditasse que teria vindo do espaço sideral. A "descoberta" da esfera ocorreu em meio a um clima de tensão geopolítica no país, com a imprensa local discutindo os desdobramentos da recente atividade de mísseis da Coreia do Norte.

Polícia e esquadrão antibombas chegaram a ser acionados para investigar o caso.

Mark Inall conta que ficou surpreso com o fato de a esfera de metal não ter sido identificada mais rápido. Porém, ele reconhece que o público em geral não teria necessariamente como saber o que era.

De acordo com o oceanógrafo, a boias podem se soltar de sua ancoragem durante uma tempestade forte ou ao serem puxadas por um navio de pesca de grande porte. Objetos como esses podem flutuar no oceano por décadas, perder suas marcas e enferrujar quando chegam à praia.

O escritório local de engenharia civil de Hamamatsu disse que "considera que é uma boia de fabricação estrangeira".