Pedra misteriosa acende pequena lâmpada e viraliza nas redes sociais; vídeo

O vídeo de uma pedra brilhosa que acende uma pequena lâmpada tem viralizado nas redes sociais. Informações apontam que a gravação foi feita na República Democrática do Congo, onde existem as maiores reservas de coltan no mundo, possível minério responsável pela eletricidade.

Na publicação, é possível ver dois homens. Um deles leva a pedra brilhosa até a câmera, onde mostra com detalhes o objeto. A partir daí, ele passa o minério para outra pessoa, que encosta dois fios condutores a pedra, ligando uma pequena lâmpada apenas com a energia da rocha. Veja o vídeo:

Segundo as informações da publicação, o minério que aparece na filmagem é o coltan, uma rocha formada pela união da tantalita com a columbita. A partir desta pedra, dois materiais extremamente importantes para a indústria tecnológica são retirados: o nióbio e o tântalo.

O tântalo tem alta resistência eletromagnética, térmica e à corrosão, sendo bastante utilizado na fabricação da maioria dos eletrônicos portáteis, como celulares e notebooks. Já o nióbio, além das características presentes no material anterior, é também conhecido por sua supercondutividade.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)