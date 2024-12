já é 2025 em kiribati, nova zelândia e austrália

Já é 2025 em vários países do mundo. O primeiro país a celebrar o réveillon foi Kiribati, uma ilha no Pacífico, o que ocorreu às 7 horas do horário de Brasília (DF). Uma hora depois, às 8, começaram as comemorações na Nova Zelândia, com uma exibição de fogos de artifício na Auckland Sky Tower. E, duas horas depois, às 10h, foi a vez da Austrália, com um grande evento no Porto de Sydney.

A partir das 12 horas, países da Ásia, da África e da Europa também entram em 2025. No Brasil, a tradicional celebração da virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, terá 12 minutos de show pirotécnico e três palcos, com apresentações de Caetano & Bethânia, Ivete e Anitta