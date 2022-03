Itamaraty muda de postura e intensifica esforços para ajudar brasileiros na Ucrânia

Seis dias depois de o Itamaraty declarar que não havia como realizar uma operação de resgate de brasileiros retidos na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, decidiu adaptar as ações do governo ao que chamou de "nova realidade".

Ao anunciar medidas de caráter emergencial, o ministro mencionou um agravamento da situação e a possibilidade de intensificação dos ataques russos a Kiev, capital da Ucrânia.

Uma circular telegráfica — um sistema de comunicação direta do Itamaraty com as embaixadas — foi enviada nesta quarta-feira (2) às embaixadas brasileiras na Ucrânia, na Polônia, na Romênia, na Hungria e na Eslováquia.