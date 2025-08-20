Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Itália: homem ateia fogo em lixeiras e móveis de aeroporto

Ele foi imobilizado no chão por funcionários do aeroporto e guardas de segurança

Estadão Conteúdo
fonte

Homem ateia fogo em lixeira na Itália (Reprodução)

Turistas apavorados fugiram quando um homem supostamente ateou fogo em lixeiras e telas de check-in em um aeroporto na Itália nesta quarta-feira, 20. O suspeito teria atacado o Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão, enquanto segurava um martelo.

Ele foi imobilizado no chão por funcionários do aeroporto e guardas de segurança enquanto fumaça e chamas eram vistas atrás dele.

A testemunha Sophia Kin disse que "se virou e viu o balcão de check-in em chamas". Ela acrescentou: "Todos ao meu redor estavam em pânico".

A mídia local relatou que o suspeito "dirigiu sua raiva apenas aos móveis do aeroporto, sem atacar passageiros ou funcionários de plantão".

A polícia informou que o suspeito era um residente na casa dos 20 anos. Eles não deram detalhes sobre um motivo.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ITÁLIA/MILÃO/AEROPORTO/HOMEM/FOGO/LIXEIRAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel aprova projeto de assentamento que dividiria Cisjordânia em 2 territórios

20.08.25 14h43

eita

Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

20.08.25 14h30

política

Lavrov diz que discussões sobre garantias de segurança à Ucrânia necessitam da Rússia

Segundo ele, discutir seriamente questões de segurança sem a Rússia é 'uma utopia'

20.08.25 14h13

G7 reforça apoio à Ucrânia com garantias de segurança e diz que Irã não pode ter arma nuclear

20.08.25 13h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda