Israel vira epicentro da covid e gera medo em países com população vacinada

Israel se tornou o epicentro mundial da covid, apesar de liderar em aplicação às vacinas, em um claro sinal de alerta de que outras nações altamente imunizadas ainda estão vulneráveis ​​a ondas de contágio. Mas os imunizantes continuam protegendo em parte contra mortes e internações. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Estatísticas compiladas pela equipe de pesquisa apoiada pela Universidade de Oxford, Our World in Data, mostram que houve um recorde de 1.892 casos de Covid por milhão de pessoas em Israel na quarta-feira, 1, quase 0,2 por cento de toda a população em um único dia.

Isso foi significativamente maior do que a segunda, Mongólia mais atingida, onde a taxa foi de 1.119 por milhão, e o dobro dos números de Kosovo (980), Geórgia (976) e Montenegro (909), que completaram os cinco primeiros.

Há a desconfiança de que a alta taxa de Israel tenha sido impulsionada por uma enorme quantidade de testes antes da reabertura das escolas lá.

Mas o país tem relatado consistentemente algumas das maiores taxas de infecção do mundo desde meados de agosto em meio a uma terceira onda sem precedentes, apesar de ser uma das nações mais vacinadas do mundo.

Recorde

Para efeito de comparação, 522 pessoas por milhão no Reino Unido tiveram teste positivo ontem e o número estava perto de 595 nos EUA. Isso sugere que a proteção obtida com as vacinas está começando a se curvar em face da variante Delta altamente transmissível.

Enquanto Israel está vendo um número recorde de casos em sua quarta onda, os imunizantes ainda estão protegendo contra doenças graves com mortes de covid em cerca de metade do nível de sua segunda onda, embora as fatalidades tenham aumentado acentuadamente no mês passado.

Israel tem oferecido vacina de reforço para pessoas com mais de 60 anos desde julho, e os dados sugerem que o esquema ajudou a conter o aumento das internações hospitalares. Desde então, o país expandiu a campanha de nova dose para todos com mais de 12 anos que já receberam duas doses.