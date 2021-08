Terceira dose de vacinação em idosos iniciará pelos que moram em abrigos

Os idosos institucionalizados serão os primeiros no Pará a receber a 3ª dose da vacinação anticovid. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (27), pelo Governo do Estado. A distribuição das vacinas para esse público será feita ainda neste fim de semana.

A medida atende a orientação do Ministério da Saúde, divulgada nesta semana, que anunciou que vai liberar a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos com mais de 70 anos e imunussuprimidos a partir do dia 15 de setembro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também informou que a partir de 15 de setembro, será reduzido o intervalo da aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e Astrazeneca das atuais 12 semanas para oito semanas.

Queiroga ressaltou ainda que, no dia 10 de setembro, a pasta finalizará a distribuição de imunizantes para a aplicação da primeira dose em toda a população brasileira com mais de 18 anos, o que abre espaço para a antecipação e o reforço vacinal anunciado.