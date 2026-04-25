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Israel: Netanyahu ordena Exército atacar 'com força' Hezbollah no Líbano

Governo libanês busca interromper completamente os ataques e as demolições de casas realizadas por Israel

Estadão Conteúdo
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"Estamos mantendo total liberdade de ação contra qualquer ameaça, inclusive as que surgirem", declarou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: Reprodução)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou neste sábado, 25, que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) "ataque alvos do Hezbollah, no Líbano, com força", segundo informações do jornal digital Times of Israel. A declaração divulgada pelo gabinete do premiê, segundo a publicação, ocorreu após o grupo libanês ter lançado foguetes e drones contra o norte de Israel e contra tropas israelenses estacionadas no sul do Líbano.

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Na sexta, 24, em vídeo postado no X, Netanyahu já havia dito sobre o Hezbollah: "Estamos mantendo total liberdade de ação contra qualquer ameaça, inclusive as que surgirem. Atacamos ontem e atacamos hoje. Estamos determinados a restaurar a segurança dos moradores do Norte", escreveu.

Mais cedo, a agência de notícias estatal do Líbano, a NNA, informou que quatro pessoas foram mortas por ataques Israelenses na cidade de Yohmar Al-Shqif, no distrito de Nabatieh, no sul do país. A agência de notícias do governo do Catar (QNA) relatou que mais duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um bombardeio em Safad Al-Batikh, no distrito de Bint Jbeil, também no sul libanês.

Com isso, o número de mortos no Líbano subiu para 2.496 desde que Israel começou a atacar o país vizinho no início de maio, em reposta a uma ofensiva do Hezbollah que, por sua vez, ocorreu em retaliação aos bombardeios dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Ontem, 24, as IDF dissertam no X que mataram seis "terroristas do Hezbollah armados" também na região de Bint Jbeil.

Cessar-fogo

Os ataques ocorrem enquanto vigora um cessar fogo, prorrogado por mais três semanas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, 23, dia em que a embaixadora do Líbano em Washington, Nada Hamadeh Moawad, e o embaixador de Israel, Yechiel Leiter, iniciaram uma segunda rodada de negociações diretas na capital norte-americana para tentar prorrogar o armistício. O governo libanês busca interromper completamente os ataques e as demolições de casas realizadas por Israel em vilarejos ocupados desde o início desta guerra.

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ISRAEL/LÍBANO/GUERRA/CESSAR-FOGO

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