Israel lança ofensiva de larga escala na Cisjordânia e no sul do Líbano, apesar de cessar-fogo

Israel lançou uma ofensiva de grande escala em Hebron, no sul da Cisjordânia, de acordo com a Al Jazeera, que cita um comunicado conjunto do Exército israelense e do serviço de segurança interna Shin Bet, nesta segunda-feira, 19.

Segundo as informações, a ação tem como objetivo “frustrar a infraestrutura terrorista” e confiscar armas na área de Jebel Johar. O Exército também alertou que a operação deve se estender por “vários dias”.

Paralelamente, em mensagem divulgada pelo Telegram, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que atacaram infraestruturas terroristas em diversas áreas do sul do Líbano nesta segunda-feira. De acordo com o comunicado, os alvos incluíam estruturas militares utilizadas pelo grupo Hezbollah para a realização de “exercícios e treinamentos terroristas”.

As autoridades israelenses alegam que os locais também eram usados para “planejar e executar ataques contra tropas das IDF e civis israelenses”.

“Nesses locais, os terroristas participavam de exercícios de tiro e de treinamentos adicionais no uso de diversas armas. A atividade do Hezbollah nessas áreas constitui uma violação dos acordos de cessar-fogo entre Israel e o Líbano”, afirma a mensagem, que acrescenta que a IDF continuará operando “para eliminar qualquer ameaça contra o Estado de Israel”.