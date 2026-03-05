Capa Jornal Amazônia
Trump diz que EUA eliminaram forças aéreas e marítimas do Irã e pede rendição do país

O presidente dos EUA pediu às lideranças religiosas e aos membros da Guarda Revolucionária do Irã que desistam de continuar com o conflito

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Foto MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 5, que as forças aéreas e marítimas do Irã foram eliminadas, à medida que os ataques americanos e de Israel continuam a atingir a infraestrutura militar do país persa.

"Estamos destruindo as capacidades de mísseis e drones do Irã a cada hora", disse o presidente na Casa Branca, após afirmar que as baterias de defesa aérea e mais de 21 navios iranianos foram destruídos.

O mandatário ainda pediu às lideranças religiosas e aos membros da Guarda Revolucionária do Irã que desistam de continuar com o conflito e se rendam. Trump disse que Teerã está entrando em contato com Washington perguntando como avançar para um acordo, mas que para isso é "um pouco tarde demais".

"Queremos lutar mais do que eles Irã querem (...) Peço que os diplomatas iranianos ao redor do mundo peçam asilo e que nos ajudem a moldar um novo Irã", disse ele ao ressaltar que uma eventual nova liderança iraniana não iria ameaçar os EUA novamente.

Sobre Cuba, Trump disse que a ilha deseja um acordo com os EUA e que uma resolução é "questão de tempo", mas que a prioridade dos americanos no momento é encerrar o conflito com o Irã.

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/PEDIDO/RENDIÇÃO
